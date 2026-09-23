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UMKE 11. Bölge Tatbikatı, Kayseri İncesu'da suda boğulma senaryolarıyla başladı

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UMKE 11. Bölge Tatbikatı, Kayseri İncesu'da suda boğulma senaryolarıyla başladı
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UMKE 11. Bölge Tatbikatı, Kayseri İncesu'daki İncesu Marina'da başladı. Kayseri, Nevşehir ve Niğde'den UMKE personelinin katıldığı tatbikatta suda boğulma, kurtarma ve ilk tıbbi müdahale senaryoları uygulanıyor; ekiplerin iletişim ve koordinasyon becerileri değerlendiriliyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 11. Bölge Tatbikatı, Kayseri'nin İncesu ilçesinde başladı.

İncesu Marina'daki tatbikata, Kayseri'nin yanı sıra Nevşehir ve Niğde'den UMKE personeli katılıyor.

Olası acil durumlara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikatta, suda boğulma vakalarına müdahale, kurtarma çalışmaları ve olay yerinde ilk tıbbi müdahaleye ilişkin senaryolar uygulanıyor.

Senaryolar kapsamında ekiplerin olay yerine ulaşması, sudaki kazazedelerin güvenli şekilde kurtarılması ve sağlık ekiplerine teslim edilmesi aşamaları uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Tatbikatta ayrıca, ekiplerin iletişim, koordinasyon ve müdahale becerileri değerlendiriliyor.

Yarın da devam edecek tatbikatta, olası su kazaları ve diğer acil durumlara yönelik hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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