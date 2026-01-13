Ümit Özdağ: "Kktc Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı Saygı ve Rahmetle Anıyorum"
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andı.
Özdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 14. yıl dönümünde andı. Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
