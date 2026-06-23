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Özdağ, Erzurum'da Gaziler ve Şehit Aileleriyle Buluştu

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı’nı ziyaret ederek Şube Başkanı Recep Akgül ile görüştü.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek Şube Başkanı Recep Akgül ile görüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzurum programı kapsamında parti heyetiyle birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek Şube Başkanı Recep Akgül ile bir araya geldi.

Özdağ, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Sayın Recep Akgül'ü gazilerimizi ve şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı tüm gazilerimize, şehit ailelerine ve Dernek Başkanı Sayın Recep Akgül'e teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA
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