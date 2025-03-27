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Cezaevinde açlık grevine başlayacak olan Ümit Özdağ'dan açıklama var

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Açlık grevine başlayacağını açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ açıklama yaptı. Özdağ, "Bugünden itibaren iddianame mahkemeye gidene kadar Silivri Cezaevi yönetiminin yemeklerini almamaya karar verdim. Odamda bulunan yiyeceklerden ölmeyecek kadar yiyeceğim. Biz düşman değiliz. Düşman gibi davranılmayı düşman ceza hukuku uygulamalarıyla yatmayı hak etmiyoruz." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri Cezaevinde yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan'ın son üç gününde cezaevi yönetiminden yemek almayacağını belirterek açlık grevi başlattığını açıkladı. Özdağ, adalet talep ettiğini ve cezaevine düşman gibi muamele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ÜMİT ÖZDAĞ CEZAEVİNDE AÇLIK GREVİNE BAŞLIYOR

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Yenişehirlioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Yenişehirlioğlu, ziyarete sonrası "Size bugün özellikle bu açlık grevi gibi bir konunun ortaya atılmasından sonra olan spekülasyonlar için bir açıklama gereği duyduk. Kendi el yazısıyla bunları sizlen paylaşıyorum" diyerek Özdağ'ın açıklamasını okudu.

"İDDİANAME MAHKEMEYE GİDENE KADAR CEZAEVİ YÖNETİMİNİN YEMEKLERİNİA LMAYACAĞIM"

Özdağ'ın açıklaması şöyle: "Bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 65. gün. Dosyaya girecek bütün belgeler dosyaya girdi. En son olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden beklenen belge 24 Mart'ta dosyaya girmiş olmasına rağmen iddianame mahkemeye verilmedi. Bu suçta en üst sınır olan 3 sene ceza almış olsaydım dahi bu kadar süre hapis yatmazdım. Bugünden itibaren iddianame mahkemeye gidene kadar Silivri Cezaevi yönetiminin yemeklerini almamaya karar verdim. İftarı ve sahuru Ramazan'ın kalan son üç gününde hücremde kantinden aldığım malzeme ile yapacağım. Bayram ve sonrasında da cezaevi yönetiminden yemek almayacağım. ve odamda bulunan yiyeceklerden ölmeyecek kadar yiyeceğim. Biz düşman değiliz. Düşman gibi davranılmayı düşman ceza hukuku uygulamalarıyla yatmayı hak etmiyoruz. Sadece bir tek hukuk uygulaması istiyoruz. Bize duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin adaletli olun."

Gazetecilerin "Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun tutuklanmasından bugüne kadar kimlerle görüştü" sorusuna Yenişehirlioğlu, "Her gün bir sürü insan giriyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleri var. Haliyle diğer partilerden milletvekilleri var. Çeşitli avukatlar giriyor. Bugün işte bu basına düşünce sayın Mustafa Sarıgül'ün açıklaması baya herkes nereden çıktı bu açlık grevi demeye başladı. Evet belki hakikaten böyle bir şey var ama hocamın söylediği gibi 'ölmeyecek kadar yiyeceğim' diyor. Ceza ve tevkifevinin yönetiminin vereceği yemekleri kabul etmiyor. O konuda da zaten cezaevi yönetimi hemen bir toplantı yapmış. Ama hoca gerekçelerini çok net bir şekilde açıklamış kendilerine" yanıtını verdi.

Cezaevinde açlık grevine başlayacak olan Ümit Özdağ'dan açıklama var
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMehmet:

Önüne gelen devlete dikiliyor. Bunların burnunu böyle sürteceksin ki akıllı olsunlar. Bak bakalım Selo,Özdağ çıkınca bir daha devlete dikilecek mi?

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Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Açlık grevine destek veriyorum. hatta günde bir sabah bir akşam iki posta da dayak atılsın.

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Haber YorumlarıNeyse o:

Sakın ölmeden bırakma başkan.

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Haber Yorumlarıer ak:

apoyu cikarmak icin Ozdag i iceri aldilar. hicbir suc gerekcesi yok

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Haber YorumlarıMehmet Celik:

insallah sonuna kadar desdekleyorum ama nerde o yurek

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Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

Düşman senden daha vefalıdır. Hain

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Haber YorumlarıQuantum:

Kendine dikkat et ümit hoca. Suçlu olduğun için değil söylediğin gerçekler bazılarına battığı için içerdesin

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Sen bilirsin;)

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Haber Yorumlarısefa KURAL:

açlık orucu mantıklı,ama sonuna kadar devam etmelisin,keşke bizim mahkemeler direk sonucu karar olarak verebilseler ama hukuk devletiyiz,kanunlarımızda yok ümitciğim,oruç tut desen tutmaz ama hınzır seniii

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Haber Yorumlarıbarış olgun:

Açlık grevini 24 saat canlı yayınlasın. İyi haberi bekliyorum

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