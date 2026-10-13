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Ümit Özdağ, Ankara'nın başkent ilanının 103. yıl dönümü için mesaj yayımladı

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Ümit Özdağ, Ankara'nın başkent ilanının 103. yıl dönümü için mesaj yayımladı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Mesajında Ankara'nın başkent ilan edilmesinin yıl dönümünü kutladı ve tüm milli mücadele kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle andı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milli mücadelenin karargahı, Türkiye'nin ve cumhuriyetimizin ebedi başkenti Ankara'nın başkent ilan edilmesinin yıl dönümünü kutluyor, tüm milli mücadele kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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