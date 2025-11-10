Ümit Özdağ Anıtkabir'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her geçen gün artan bir özlemle Ata'sına koşan Türk Milleti ile birlikte Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurundaydık. Aziz ruhun şad olsun, rahat uyu Gazi Paşa... Emanetin emin ellerde..." ifadesini kullandı.