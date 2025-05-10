Ümit Gürelman Onuruna Rami Kütüphanesi'nde Konser Düzenlendi

Musiki Eğitim Vakfı (MEV) tarafından Türk müziğine ömrünü adamış neyzen, akademisyen ve eğitmen Ümit Gürelman onuruna Rami Kütüphanesi'nde konser düzenledi.

Müzik araştırmacısı Osman Nuri Özpekel'in moderatörlüğünü üstlendiği konserde, usta sanatçılar Çiğdem Yarkın ve İbrahim Suat Erbay solist olarak sahneye çıktı.

Saz heyetinde ritimde Ferruh Yarkın, çelloda Volkan Ertem, neyde Muhammed Ceylan, kanunda Mustafa Tabak, kemençede İremnur Yaşar ve tanburda Ahmet Yağmur Kucur sahne aldı.

Ümit Gürelman kimdir?

Uzun yıllar boyunca hem sahne hem de eğitim alanında Türk müziğine hizmet eden Gürelman, özellikle TRT'deki çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaştı.

Ney sazındaki ustalığı, derinlikli yorum gücü ve akademik çalışmalarıyla tanınan Gürelman, geleneksel repertuvarın korunması ve genç kuşaklara aktarılması konusunda büyük emek verdi.

Gürelman, ses eğitimi ve repertuvar çalışmalarıyla birçok sanatçının yetişmesinde öncü rol oynadı.