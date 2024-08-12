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Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' düzenlendi

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde, dansçılar arasında 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' yapıldı. İranlı ikizler, Türk ikizleri yendi ve yarışmada birinci oldu.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 13'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali' kapsamında kente gelen dansçılarla 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' gerçekleştirildi. 11 ülkeden 20 temsilci, parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışta İranlı ikizler Ahmet ve Emin Bağladi (27), Türk ikizler Caner ve Tamer Karataş'ı (38) yendi.

Kentte bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'ne, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Osetya, Yunanistan, İran, Dağıstan ve Gürcistan'dan 550 kişilik halk dansları topluluğu katıldı. Ardeşen ilçesinde devam eden etkinlikler kapsamında 'Ülkeler Arası Formulaz Tahta Araba Yarışması' da yapıldı. Konaktepe Mahallesi'nde kurulan 300 metrelik parkurda 11 ülkeden 20 dansçı katıldı. Türk ve İranlı ikizlerin yarışları, etkinliğe damga vurdu. Kıyasıya geçen yarışları, İranlı ikizler kazandı. Öte yandan yarışlarda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Yarışan ikizlerden Caner Karataş, yarışların keyifli olduğunu söyleyerek, "Yarış keyifliydi. Bu festivalin amaçlarından biri de sevgi ve kardeşliğin simgelerini göstermek. Yarıştığım için çok keyif aldım. İnanılmaz bir taktik kullanarak bizi yendiler. Elimizden geleni yaptık ve iyi bir yarış oldu. Birden önümüze geçtiler; 'Kaza yaparız' diye korktuk ama onlar da korkusuzca sürdü" dedi.

'BİZİ ALT ETTİLER'

Tamer Karataş, İranlı ikizlerin iyi bir taktik uyguladıklarını dile getirerek "Ev sahibiyiz. İkizler de onlarda yer alan empati yeteneğini daha iyi kullanabildiler. Kendi aralarında konuştukları taktikleri anlayamadığımız için bizi alt ettiler. Maksat burada eğlenme ve güzel bir şenlik geçirmekti" diye konuştu. İranlı İkizlerden Ahmet Bağladi ise "Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel bir yarıştı. Geçen sene de İran, yarışlarda derece almıştı. Burada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ardeşen İran Rize Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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