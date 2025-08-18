Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali Sona Erdi

Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali Sona Erdi
Güncelleme:
Trabzon'da düzenlenen 'Uluslararası Trabzon Horon ve Müzik Festivali', 36 ülkeden katılımcının yer aldığı etkinlikle sona erdi. Festivalde horon gösterileri ve halk oyunları sergilendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıfbank ana sponsorluğunda "Dünya barışı için horon ile el ele" sloganıyla bu yıl üçüncüsü organize edilen festivale, 36 ülkeden katılım sağlandığı belirtildi.

Etkinlik kapsamında horon gösterileri ve ülkelerin halk oyunları performanslarını sergilenirken, ekiplerle dev horon halkaları da oluşturulduğu ifade edildi.

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarının da yer aldığı festivalde vatandaşların coşku dolu anlar yaşadığı aktarıldı.

Ayrıca, festivalin son gününde ekipler arasından 2025 Trabzon Horon Güzellik Yarışması düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Trabzon'un bir kez daha kültürlerin buluşma noktası haline geldiği belirtilerek, "Horon ve halk oyunlarının eşsiz birlikteliğiyle kurulan dev horon halkası, dünya halklarının dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmiştir. Trabzon, kültür ve sanatın evrensel dilini yaşatmaya ve barışın, kardeşliğin şehri olmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
