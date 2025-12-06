Almanya'da Uluslararası Toplum Akademisi başladı

Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID), Avrupa'da yaşayan gençlere yönelik hazırladığı Uluslararası Toplum Akademisi başladı.

İki gün sürecek akademinin ilk gününde gençlere "Siyasal Katılım ve Temsil", "Irkçılık, İslam Düşmanlığı ve Ayrımcılıkla Mücadele", "Temel Siyasi Kavramlar ve Yapılar", "Kimlik, Aidiyet ve Sivil Toplum" konularında sunumlar ile atölye ve uygulamalı proje çalışması yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, burada yaptığı konuşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Anadolu'dan Avrupa'ya göç eden yurt dışındaki milletimizi artık üçüncü ve dördüncü jenerasyonumuz başarıyla temsil ediyor." dedi.

Yurt dışında toplumsal entegrasyonu tamamlamış bir şekilde, her alanda var olan Türk toplumunun siyasal anlamda daha yoğun bir şekilde kendisini göstermesi gerektiğini belirten Sırakaya, "Demokrasiye olan inancını tahkim etmiş olan bu toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi, Almanya'daki toplumumuz adına onların beklentilerini, düşüncelerini, isteklerini, taleplerini siyasete aktarabilmesi anlamında son derece kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa'da yaşayan Türk gençlerinin siyasete katılımının önemine vurgu yapan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bu anlamda siyasal katılımı sağlayan, muhakkak sandığa gidip oy veren bu gençlerimizin önümüzdeki süreçlerinde Almanya'daki değişik siyasi partiler içerisinde muhakkak daha fazla sorumluluk almalarının kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bu hem Türk toplumu adına bir kazanç olacaktır hem de Alman toplumuna ait bir kazanç olacaktır. Ama en önemlisi Alman demokrasisi adına, Avrupa demokrasisi adına çok ciddi bir kazanç olacaktır."

Batılı ülkelerde artan yabancı ve İslam düşmanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus ise, özellikle son dönemlerde Batılı ülkelerde artan yabancı ve İslam düşmanlığına dikkati çekti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde haklarını iyi bilmeleri ve karşılaştıkları ırkçı ya da İslamafobik olaylarda bu haklarıyla mücadele etmeleri gerektiğini belirten Turus, "YTB olarak özellikle Avrupa'da yaşayan ve Avrupa'da hukuk eğitimi alan Türk gençlerimize destek oluyoruz ve ırkçı ve İslamofobik olaylarla ilgili hukukçu grubumuzla çalışmalar yapıyoruz. Gerek insanımıza yapılan saldırılar, gerekse camilere yapılan saldırılarla ilgili raporlar tutuyoruz ve uluslararası alanda bu saldırıların kanıtlarını sunuyoruz." diye konuştu.

Avrupa'da yaşayan 5,5 milyonu aşkın Türk vatandaşının olduğunu ve bu insanların Avrupa'ya çok ciddi katma değer sağladığını belirten Turus, "Irkçılıkla değil, birlikte, beraberlik içerisinde devam edilirse kazanılacak. Avrupalı Türkler artık geri dönmeyecekler ve Avrupa'ya, bulundukları şehirlere, ülkelere katma değer sağlamaya devam edecekler. Biz de YTB olarak bu vatandaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

Gençler çok kıymetli düşünce ve fikirle donatılacak

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, konuşmasında iki gün sürecek programda gençlerin çok kıymetli düşünce ve fikirle donatılacağını belirterek, her birinin çok önemli olduğunu söyledi.

Avrupa'da çok güzel bir Türk neslinin yetiştiğini dile getiren Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Size ihtiyaç var, bunu unutmayın. Siz de bulunduğunuz yerle uyumlu bir şekilde, sürekli katkı koyarak, sürekli iyilikleri anlatarak, sürekli örnek şahsiyet olarak ve sürekli çalışarak hem ülkemizle, hem burayla, hem dünyayla, hem gelecekle dua ederek annenizin, babanızın, ailenizin, yakınlarınızın duasını alarak iyi bir insan olarak çok büyük başarıların altına imza atacaksınız. Bunu da görüyoruz. Medeniyetimizi bütün dünyaya iyilikleriyle anlatmak temel vazifemizdir, bunu unutmayın."

Konuşmaların ardından UID Genel Başkanı Kenan Aslan, katılımcılara plaket takdim etti.