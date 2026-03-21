YTB Edirne Ofisi'nde uluslararası öğrenciler bayramlaştı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisi'nde uluslararası öğrencilerin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, Babademirtaş Mahallesi'ndeki ofiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için çalıştıklarını belirten Şentürk, "Edirne'de uluslararası öğrencilerin bir evi var, biz öyle kabul ediyoruz. Edirne YTB Ofisi memleketine gidemeyen, bayramını burada geçirmek durumunda kalan daha arkadaşlarımızın evi. Hepinizin bayramını tebrik ederiz. Farklı coğrafyalardan olsak da ortak bir kültürü yaşıyoruz." dedi.

Kosovalı öğrenci Rezana Lushta da eve gidemediği için bayramı YTB Ofisi'nde arkadaşlarıyla kutladığını belirtti.

Ülkesindeki bayramların da Türkiye'dekilere benzediğini dile getiren Lushta, "Bayramlarda özel yemeklerimizi yapar, misafirlerimizi ağırlarız. Eski bayramlar kalmadı ama ülkemizde bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun." diye konuştu.

Kazakistanlı Daria Kanatbekkyzy de ülkesinde geleneksel yemeklerle bayramları kutladıklarını belirtti.

Bayramı ülkesinden uzakta geçirdiğini ifade eden Kanatbekkyzy, "Bugün güzel bir bayramlaşma oldu. YTB çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Burada farklı ülke ve kültürlerden insanlar toplanıp birbirlerini tanıyor, arkadaş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı Alihan Sultan da YTB Edirne Ofisi'ni ikinci evi olarak gördüğünü belirterek bayramlaşma programı için teşekkür etti.