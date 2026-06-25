MEB'den Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması genelgesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yurt içindeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile yurt dışında aynı seviye ve türde eğitim veren kurumların arasındaki kardeş okul çalışmalarında koordinasyonunun güçlendirilmesi amacıyla "Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması" genelgesi yayımlandı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan genelge ile "Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması" kapsamında yürütülen çalışmaların daha etkin, sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Genelgesi'yle MEB'e bağlı yurt içinde faaliyet gösteren örgün ve yaygın eğitim kurumları ile yurt dışında aynı seviye ve tercihen aynı türde eğitim veren kurumlar arasında yürütülen kardeş okul çalışmalarının koordinasyonunun güçlendirilmesi, bürokratik süreçlerin azaltılması ve uygulamaya ilişkin izleme ve değerlendirme süreçlerinin etkinleştirilmesi hedefleniyor.

Süreçler dijital ortamda yürütülecek

Genelge kapsamında uygulamada görev alan birimlerin görev ve sorumlulukları net şekilde tanımlandı.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, il milli eğitim müdürlükleri ile yurt dışı temsilciliklerinin görev alanları yeniden belirlenirken, uygulama süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan il koordinasyon kurulları kaldırıldı. Böylece süreçlerin merkez ve taşra teşkilatı arasında daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Genelgeyle başvuru, değerlendirme, onay, izleme ve raporlama süreçlerinin Bakanlık bilişim altyapısında oluşturulan "Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Modülü" üzerinden yürütülmesi öngörülüyor. Bilgi formları, protokoller ve diğer belgeler dijital ortamda takip edilerek yazışma süreçlerinin hızlandırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılması planlanıyor.

Ortak projeler ve iyi uygulama örneklerinin görünürlüğü artırılacak

Yeni genelgeyle kardeş okullar arasında yüz yüze ve çevrim içi ortamda ortak projeler geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kültürler arası anlayışın güçlendirilmesi ve eğitim alanındaki uluslararası işbirliklerinin artırılması teşvik ediliyor.

MEB ile Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı arasında kurulacak kardeş okul ilişkilerine yönelik süreçler de yeniden düzenlenerek kurumlar arası işbirliklerinin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İzleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulacak

Genelge kapsamında uygulamanın etkililiğinin artırılması amacıyla ziyaretler ve çevrim içi etkinlikler modül üzerinden kayıt altına alınacak, faaliyetlere ilişkin anketler ile değerlendirme raporları düzenli olarak sisteme işlenecek. Böylece uygulamaya yönelik kapsamlı ve sürdürülebilir bir izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulacak.

Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması'nın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili birimlerin temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirilerek uygulamanın işleyişi de yakından takip edilecek.

Öte yandan genelgeyle kardeş okul ilişkilerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla belirli bir süre faaliyet gerçekleştirmeyen eşleştirmelerin sonlandırılmasına yönelik düzenlemeye de gidildi.