Haberler

Uluslararası İpekyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçeleri arasındaki Uluslararası İpekyolu'nda kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle bazı araçlar kontrolden çıktı ve hasarlı kazalar meydana geldi. Trafik durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu.

ULUSLARARASI İpekyolu'nda buzlanma sonucu bazı araçlar kontrolden çıktı, trafik durma noktasına geldi. Zaman zaman da uzun araç kuyrukları oluştu.

Mardin'in Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçeleri arasındaki Uluslararası İpekyolu'nda kar yağışı sonrası buzlanma oluştu. Buzlanan yolda bazı araçlar kontrolden çıktı, hasarlı kazalar meydana geldi. Trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi