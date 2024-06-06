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Uluslararası festivallerden ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik'in filmi dünya prömiyerini yapacak

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Uluslararası festivallerden ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği 'Shallow Tale'in dünya prömiyeri 8 Haziran'da New York Tribeca Film Festivali'nde yapılacak. Film, boşanma eşiğindeki başarısız bir yazar ile emekli bir seri katil arasındaki tuhaf arkadaşlığı konu ediniyor.

Uluslararası festivallerden ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik'in yazıp yönettiği "Shallow Tale"in dünya prömiyeri 8 Haziran'da New York Tribeca Film Festivali'nde yapılacak.

Tam adı "A Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write about a Serial Killer" (Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Bir Yazarın Sığ Hikayesi) olan film, festivalin "Spotlight Narrative" bölümünde yer alıyor.

Filmin dünya prömiyeri, Sinan Eczacıbaşı, Alihan Yalçındağ ve Scott Aharoni tarafından kurulan yapım şirketi Curious Gremlin'in de uluslararası bağımsız film sektöründeki ilk imzası olacak.

Başrollerinde Steve Buscemi, John Magaro ve Britt Lower'ın yer aldığı film, boşanma eşiğindeki başarısız bir yazar ile emekli bir seri katil arasındaki tuhaf arkadaşlığı konu ediniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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