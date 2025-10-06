Uluslararası Başkent Ankara Haftası Kahramankazan'da başladı

Uluslararası Başkent Ankara Haftası'nın ilk etkinliği Kahramankazan'da gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi ev sahipliğinde, Ankara Kulübü Derneğince düzenlenen programa Dernek Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinde gerçekleştirilen kutlama programında Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Ankara yöresine özgü halk oyunları gösterisi sundu. Bazenler ise Ankara yöresine ait kız kınasını canlandırdı.

Etkinlikte ayrıca Kazakistan folklor ekibi, kendi ülkelerine ve Özbekistan'a ait halk oyunlarından örnekler sergiledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu konuşmasında, Ankara'nın bir şehir olmasının ötesinde direnişin, kararlılığın ve millet iradesinin sembolü olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kalbi burada atmış, bağımsızlık meşalesi buradan yanmıştır. Ankara halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e fahri hemşehrilik unvanı vererek ona olan sevgisini, minnetini ve güvenini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bugünkü etkinliğimiz de işte bu ruhun bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan ise Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara hemşehriliği ile kentin başkent oluşunun yıldönümlerine denk gelen 5-13 Ekim tarihlerinin Uluslararası Başkent Ankara Haftası olarak kutlanmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.