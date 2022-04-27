Uluslararası Balkan Üniversitesi Üsküp'te iftar verdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Boyan Mariçiç'in konuşması

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ün konuşması

İBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil'in konuşması

İBU Rektörü Mehmet Dursun Erdem'in konuşması

İftar duası

ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp merkezli Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) iftar programı düzenlendi.

İBU kampüsünde düzenlenen iftara TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Boyan Mariçiç, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, İBU Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Kuzey Makedonya Meclis Başkan Yardımcısı Hüsni İsmaili'nin yanı sıra TBMM'den ve Kuzey Makedonya parlamentosundan milletvekilleri, siyasiler, diplomatlar, STK temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Mariçiç, iftardaki konuşmasında, ramazanın insan gönüllerinin ortak değerler etrafında toplandığı bir dönem olduğunu anımsatarak, din ve millet ayırt etmeksizin herkese ait olan bu değerlerin Allah'a olan inanç olduğunu vurguladı.

Orucun merhamet, saygı, dayanışma, iyilik, sevgi ve affetmenin herkesi bir araya getiren değerler olduğuna dikkat çeken Mariçiç, "(Ramazan) Bu herkesin ve tüm toplumun iyiliği için ay; barış, diyalog, sevgi mesajlarının hakim olduğu bir aydır. Bu ay insanlar arasındaki eşitliği, dayanışma ve empatiyi vurgulamaktadır. Bu ay ayrıca daha derin yakınlık ve birlik hislerini oluşturduğu bir aydır." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece bu değerler kapsamında daha iyi bir gelecek inşa edilebileceğini söyleyen Mariçiç, "Bu yüzden de ortak bir geçmişi paylaştığımız dostlarımızla birlikteyim. Bugün ise geleneğe saygı duymanın ve onu korumanın bir kanıtı olan ortak bir gelecek inşa ediyoruz." dedi.

Mariçiç, "Farklılıkları sadece kabul etmekle kalmayıp onları bir zenginlik olarak gören herkes için eşit bir toplum inşa etmek, tüm milletlerin kendi kültürleri ve inançlarıyla ülkemizin inşasına katkı sunmalarına, Kuzey Makedonya'nın herkese ait olduğunu kanıtlamalarına, hepimizin ülkemizi daha yaşanabilir yer yapmak için çalıştığımızı göstermemize imkan tanımaktadır. Tüm ayların sultanın son 10 gününü ibadet, hayırlı iş ve iyi düşüncelerle geçirmenizi diliyorum. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gece'nizde de dualarınızın kabul olmasını diliyorum. Bayramı sağlıklı ve mutlulukla kutlamanızı diliyorum." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Sekizkök de bu topraklarda birlikte yaşama kültürünü oluşturan değerlere sahip çıkmanın önemini ramazan ayında bir kez daha gördüklerini belirtti.

Ramazan ayının ibadetin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın yanı sıra tefekkürün yoğun biçimde yaşandığı bir mevsim olduğunu bildiklerini ve buna göre hareket ettiklerini dile getiren Sekizkök, şöyle devam etti:

"Dünyamızda ve zaman zaman yakın çevremizde meydana gelebilen üzücü hadiseler, sevgi, kardeşlik ve dayanışma gibi erdemlerin kıymetini bizlere hatırlatmaktadır. Hiç şüphesiz her şeyin temelinde insan sevgisi yatmaktadır. Bu topraklardaki medeniyetin varisleri olarak bizlere düşen, sevgi yolundan yürümeye devam etmektir. Dostluğa ve kardeşliğe yönelmekte güçlük çekebilecek çevremizdeki insanları geniş gönlümüzle, birleştirici ve bütünleştirici ufkumuzla kazanmayı hedeflemektir."

İBU Yönetim Kurulu Başkanı Özdil, "İyi bir eğitim ve araştırma üniversitesi olmak amacıyla çıktığımız yolda aldığımız bayrağı sizlerle aldığımız destek ve güçle daha ileriye ve daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Tüm bölgenin barış yurdu olması için üniversite olarak üzerlerine düşeni yerine getirmeyi arzuladıklarını söyleyen Özdil, "Bölgemizin gençlerinin daha iyi bir eğitim alabilmeleri için iyi ve saygın bir üniversite olma hedefimize ulaşıncaya kadar tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Özdil, üniversitede yeni bölümler açıp yurt ve burs imkanlarını geliştirerek gençlere iyi bir eğitim ve daha iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Öte yandan, İBU Rektörü Mehmet Dursun Erdem, küresel salgın nedeniyle gerçekleştiremedikleri iftar programlarına kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bilginin eskime hızının çok yüksek, yenilenme hızının ondan daha yüksek olduğu bu çağda İBU olarak sorumluluklarını yerine getirmeye, Balkan coğrafyasında yaşayan gençlere hizmet etmeye çalıştıklarını kaydeden Erdem, "Üniversitemizde bilgi ile erdeme buluşturmanın arayışı içerisindeyiz. Bir ayağımız küresel dünyayı dolaşırken, diğer ayağımızla manevi değerlerimizle sıkı bağımızı korumaya çalışıyoruz. Üniversitemiz bu coğrafyada yaşayanların daha mutlu, daha zengin ve daha başarılı olmalarını sağlamaya, bu konuda gerekli eğitim vermeye çalışıyor. Bu bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunmak temel amaçlarımızdandır. Bu coğrafyanın gençlerine 21. yüzyılda ihtiyaç duyulacak bilgi birikimini kazandırmak, yeteneklerini geliştirmek hedefimizdir. Tarihsel geçmişimizden ilham alarak geleceğe ışık tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.