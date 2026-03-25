Döşemealtı'da 'Yaşlılar Haftası' kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce, 18-24 Mart "Ulusal Yaşlılar Haftası" dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte, bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler hayata geçirildi.

Etkinlikte diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist ve gerontologlar tarafından yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

Program kapsamında, yaşlıların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla hastane bünyesinde kurulan "Yaşam Polikliniği" de (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi) hizmete açıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Murat Türkyılmaz, etkinlikteki konuşmasında, yaşlı bireylerin toplumun en kıymetli hazineleri olduğunu ve onların yaşam kalitelerini artırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Kamil Gökhan Açar da yaşlılara yönelik sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Bekir Çavuşoğlu ise yaşlı bireylerin yalnızca belirli gün ve haftalarda değil, hayatın her anında hatırlanması gerektiğini kaydetti.

Programa katılanlara, "Ömrümüz gibi köklü, hatıralarınız gibi kalıcı olsun" sloganıyla fidan hediye edildi.

Etkinlikte, Antalya Huzurevi Müdür Yardımcısı Volkan Karakuş, hastane yöneticileri, huzurevinde kalan bireyler, evde sağlık hizmetlerinden faydalananlar, palyatif servisinde tedavi gören hastalar ve yakınları yer aldı.