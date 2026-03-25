Haberler

Döşemealtı'da "Yaşlılar Haftası" kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 'Ulusal Yaşlılar Haftası' nedeniyle düzenlediği etkinlikte, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak çalışmalar ve sunumlar gerçekleştirdi. Ayrıca, hastanede 'Yaşam Polikliniği' hizmete açıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce, 18-24 Mart "Ulusal Yaşlılar Haftası" dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte, bilgilendirme çalışmaları yapıldı ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler hayata geçirildi.

Etkinlikte diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist ve gerontologlar tarafından yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

Program kapsamında, yaşlıların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla hastane bünyesinde kurulan "Yaşam Polikliniği" de (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi) hizmete açıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Murat Türkyılmaz, etkinlikteki konuşmasında, yaşlı bireylerin toplumun en kıymetli hazineleri olduğunu ve onların yaşam kalitelerini artırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Kamil Gökhan Açar da yaşlılara yönelik sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Bekir Çavuşoğlu ise yaşlı bireylerin yalnızca belirli gün ve haftalarda değil, hayatın her anında hatırlanması gerektiğini kaydetti.

Programa katılanlara, "Ömrümüz gibi köklü, hatıralarınız gibi kalıcı olsun" sloganıyla fidan hediye edildi.

Etkinlikte, Antalya Huzurevi Müdür Yardımcısı Volkan Karakuş, hastane yöneticileri, huzurevinde kalan bireyler, evde sağlık hizmetlerinden faydalananlar, palyatif servisinde tedavi gören hastalar ve yakınları yer aldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var

Arabulucu ülke savaş için süre verdi! İran'ın sadece iki şartı var
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor

3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

Savaş ülkeyi fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a Türkçe mesaj! Sözleri dikkat çekti
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

En çok taraftara sahip kulüpler belli oldu! Fenerbahçe tarih yazdı
Annesine bebeğini öldürttü: İster göm ister çöpe at

Günün en korkunç haberi! Annesine bebeğini öldürttü
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a Türkçe mesaj! Sözleri dikkat çekti
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı

İş verene ihtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı