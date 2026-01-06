Haberler

46. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması ana jürisi açıklandı

İFSAK tarafından düzenlenen 46. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması ana jüri üyeleri Pelin Esmer, Gaye Boralıoğlu ve Mahir Günşiray olarak açıklandı. Yarışmaya 391 kısa film başvuruda bulundu ve ön elemeyi geçen filmler 19 Ocak'ta duyurulacak.

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından bu yıl 46. kez düzenlenen "Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması"nın ana jürisi belirlendi.

İFSAK'tan yapılan açıklamaya göre, bu yılki ana jüride yönetmen, senarist ve yapımcı Pelin Esmer, gazeteci, reklam ve senaryo yazarı Gaye Boralıoğlu ile oyuncu ve tiyatro yönetmeni Mahir Günşiray yer aldı.

Başvuruları 15 Aralık 2025'te sona eren yarışmaya, kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma kategorilerinde toplam 391 kısa film başvuruda bulundu.

Filmler, 45. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması "Kurmaca" kategorisinde birinci, yönetmen, senarist ve yapımcı Yakup Tekintangaç, klinik psikolog ve sinema yazarı Tuğba Kurt Ulucan ile İFSAK Sinema Birimi Koordinatörü Işıl Yaman'dan oluşan ön jüri tarafından değerlendirildi.

Ön elemeyi geçen filmler, 19 Ocak'ta İFSAK'ın resmi internet sitesinde açıklanacak ve 9–15 Mart arasında gerçekleştirilecek "32. İFSAK Kısa Film Festivali" kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Yarışmanın ödül töreni ise 14 Mart'ta Sainte Pulcherie Lisesi Gösteri Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

