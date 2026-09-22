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Ulusal Kasırga Merkezi, Polo Kasırgası'nın 'dördüncü kategoriye' ulaştığını bildirdi

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika açıklarında etkili Polo Kasırgası'nın şiddetinin 'dördüncü kategoriye' yükseldiğini bildirdi. Kasırga bugün veya yarın 'beşinci kategoriye' ulaşabilir; Guerrero ve Michoacan kıyılarında perşembeye kadar sel ve heyelan riski var.

Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'nın şiddetinin "dördüncü kategori" seviyesine ulaştığı bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kasırganın şiddetinin "dördüncü kategori"ye yükseldiği, bugün veya yarın kasırganın daha da şiddetlenerek en yüksek seviye olan "beşinci kategoriye" ulaşabileceği aktarıldı.

Hava tahminlerinde, Meksika'nın güneybatısındaki Guerrero ve Michoacan eyaletlerinin kıyı bölgelerinde perşembeye kadar şiddetli yağışların görüleceği, bölgede sel ile heyelan riski bulunduğu belirtildi.

Kasırganın karaya vurmasının beklenmediği kaydedildi.

Kaynak: AA
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