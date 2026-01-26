Ordu'daki Ulugöl buz tuttu

ORDU'da Türkiye'nin 36'ncı tabiat parkı ilan edilen Ulugöl, hava sıcaklıkları sıfırın altında düşünce buz tuttu.

Gölköy ilçesinde, kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikte bulunan Ulugöl, kar yağışlarının ardından etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. 25 hektar genişliğindeki gölü buz tabakası kapladı. Donan göl, çevresindeki beyaz örtüyle birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu.

Ulugöl'ün kış mevsiminde bambaşka bir güzelliğe büründüğünü belirten, Gölköy Avcılar Derneği Başkanı Serhat Keleş, "Ulugöl ilçemizin en önemli turizm alanlarından biri. Yaz aylarında olduğu kadar kışın da ziyaret edilmesi gereken bir doğa harikası" dedi.

Almanya'dan Ordu'ya gezmeye gelen Edip Aydın ise oğlu Yuşa Eymen'in Ulugöl'ü merak ettiğini ve gezdirmek için bölgeye geldiklerini belirterek, "Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde eksi 18 dereceye kadar düşmesiyle göl tamamen buz tutmuş. Donmuş göl manzarası gerçekten büyüleyici. Böyle bir doğa güzelliğini görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Bu güzelliklerin tüm dünyada tanınması hem ilçemiz hem de ülkemiz adına çok önemli. İmkanı olan herkesin gelip görmesini isteriz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Ahmet BAYRAK / GÖLKÖY (Ordu),