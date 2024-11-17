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Uludere Kanyonu Sonbaharda Rengarenk Güzellikler Sunuyor

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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Uludere Kanyonu, sonbahar mevsiminde muhteşem renklerle büründürülerek görsel bir şölen sunuyor. Derinliği ve zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken kanyon, havadan dron ile görüntülendi.

Doğa harikası Uludere Kanyonu sonbahar güzelliğiyle böyle görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve içinde mağaraların olduğu Uludere Kanyonu sonbahar güzelliğine büründü.

Ahlat ilçesinin Uludere köyünden başlayıp Cemalettin köyündeki Ziyaret Tepesi'ne kadar uzanan 10 kilometrelik kanyon, derinliği ve genişliği ile dikkat çekiyor. Adını başlangıç noktası olan Uludere köyünden alan kanyonun içinde mağara yerleşimleri, coşkulu bir şekilde akan dere ve zengin bitki örtüsü bulunuyor. Kimi yerlerde derinliği 100 metreyi aşan doğa harikası Uludere Kanyonu, sonbahar mevsimiyle birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu. Kanyonun içinde bulunan çeşitli türdeki ağaç ve bitki türlerinin sonbahar ile birlikte sarı ve kızıl tonlara bürünmesi ise seyri güzel görüntüler oluşturdu. Kanyonun sonbahar güzelliği havadan dron ile görüntülendi.

Uludere Kanyonu Sonbaharda Rengarenk Güzellikler Sunuyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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