Uludere'de yılan gibi kıvrılarak ilerleyen yol kartpostallık görüntü oluşturdu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde havadan dron ile görüntülenen Uzungeçit virajlı yolu, kıvrılarak ilerleyen yılana benzetiliyor.

İlçede bulunan Tanin Tanin Dağları'ndaki alternatif yol kartpostallık görüntüler oluşturdu. 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi, kar yağışı nedeniyle kapanmış ve kara yolları ekipleri yol açma çalışması başlatmıştı. 35 kilometrelik Uzungeçit beldesi yolu açıldıktan sonra yılan gibi kıvranan yol, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Necmettin Üren, kar yağışıyla birlikte güneşin tadını çıkardığı söyledi. Fotoğrafçıların yolu ve dağları çekmek için geldiğini belirten Üren, yerin her mevsim güzel olduğunu ifade etti.