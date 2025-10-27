Haberler

Uludağ'da Kaybolan İki Arkadaş 10 Saat Sonra Bulundu

Güncelleme:
Bursa Uludağ'da akşam saatlerinde gezmeye çıkan ve kaybolan iki kişi, 10 saatlik arama çalışmaları sonucunda bulundu. Ekipler, kaybolan kişilere cep telefonlarından aldıkları sinyalle ulaştı.

BURSA Uludağ'da dün akşam gezmeye çıktıktan sonra kaybolan 2 kişi, 10 saat sonra ekipler tarafından bulundu.

Uludağ'a dün akşam saat 20.00 sıralarında gezmeye çıkan 5 kişilik arkadaş grubundan 3'ü teleferikle dönerken Eyüp K. ile Mert A., Sarıalan mevkisinden yürüyerek dönüşe geçti. Bir süre sonra ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 arkadaş, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yollarını bulamadıklarını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumlarını belirleyerek bölgede arama çalışmaları başlattı. Ekipler yerini belirledikleri Eyüp K. ile Mert A'ya saat 06.00 sıralarında ulaştı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Eyüp K. ile Mert A'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
