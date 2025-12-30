Başkentte 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hapishanesi olarak inşa edilen ve 2011'de müze olarak ziyarete açılan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, bu yıl 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türk siyasi ve toplumsal tarihine tanıklık eden önemli mekanlardan biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Cumhuriyetin erken dönemlerinden yakın tarihe uzanan hafızasıyla dikkati çeken müze, bu yıl 500 bini aşkın ziyaretçiyi Türkiye'nin yakın geçmişiyle buluşturdu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edilen, Türk siyasi hayatının önemli dönemlerine tanıklık eden ve 2011'de müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. 1925'te açılan ve 81 yıl boyunca birçok işkence ve infazın yaşandığı cezaevinde, siyasilerin yanı sıra gazeteci ve edebiyatçılar da hapis yattı.

Ulucanlar Cezaevi'nde Bülent Ecevit, Muhsin Yazıcıoğlu, Talat Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Mustafa Pehlivanoğlu, Fikri Arıkan, Ali Bülent Orkan ve Muharrem Şemsek gibi isimler aynı koğuşları paylaştı, cezaevinin duvarları farklı düşünce ve ideallerin sesleriyle yankılandı.

Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Sami Cebeci, Yılmaz Güney, Ahmet Arif, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Metin Peker, Oral Çalışlar, İpek Çalışlar, Beyhan Cenkçi, Adnan Cemgil, Cüneyt Arcayürek, Fakir Baykurt, Hasan Hüseyin Korkmazgil ve Metin Toker ise Ulucanlar'da hapis yatan, düşünceleri farklı olsa da kaderin aynı mekanda buluşturduğu gazeteci ve edebiyatçılardan bazıları oldu.

Açık kaldığı süre içinde çeşitli suçlardan pek çok mahkumun kaldığı Ulucanlar Cezaevi, 2006'da kapatıldı, 2009'da ise restore edilmek üzere Altındağ Belediyesine devredildi.

Ulucanlar Cezaevi, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin çalışmaları üzerine 15 Haziran 2011'de müze olarak hizmete girdi.

Başka bir kimlikle yeniden kapıları açılan cezaevi, o günden bu yana ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Yeni adıyla Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, ziyaretçileri 81 yıllık bir tarih karşılıyor. Ziyaretçiler, siyasetçi, gazeteci, şair ve edebiyatçıların "volta attığı" avlularda dolaşıyor, her birinin izlerini inceleme fırsatı buluyor.

"Ankara'dan geçen herkesi tarihe tanıklık etmeleri için bekliyor"

Ulucanlar Cezaevi Müzesi sorumlusu Merve Bayıksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin her geçen gün farkındalığını arttırarak daha fazla ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Bayıksel, "Burasının 2025 yılında Google Haritalar tarafından da dünya üzerinde en çok incelenen lokasyonlar arasında yer alıyor olması, bu farkındalığın en büyük göstergesi oldu. Bu yıl 50'den fazla okul ve kamu kuruluşunun gezdiği, toplantılarının yapıldığı Ulucanlar Müzesi, yolu Ankara'dan geçen herkesi tarihe tanıklık etmeleri için bekliyor." ifadelerini kullandı.