Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de anıldı (2)

'ATATÜRK DEYİNCE AKLIMIZA FEDAKARLIK GELİYOR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümü nedeniyle İzmir Valiliği tarafından anma programı düzenlendi. Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve kent protokolü katıldı. Anma programında Bornova Anadolu Lisesi (BAL) öğrenci ve öğretmenleri tarafından 'Her Yönüyle İnsan Atatürk' oratoryosu sahnelendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, törendeki konuşmasında, "Atatürk ismi her geçtiğinde rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz. Sevgimizi, saygımızı, minnetimizi hep dile getiriyoruz. Atatürk'ü gerçek manada anlar ve tanırsak ona olan sevgimiz, ilkelerini anlamamız, Cumhuriyet'in anlamını ve kıymetini bilmemiz daha farklı olacaktır" dedi.

Atatürk'ü anlamak için onun askeri kişiliğini çok iyi bilmek gerektiğini belirten Vali Elban, "Başarılı bir eğitim hayatından sonra neredeyse Cumhuriyet'in kurulduğu tarihe kadar ömrü cephelerde geçmiş. Askeri hayatında hep fedakar, başarılı olmuş ve iyi bir asker olarak kendisine verilen görevi fazlasıyla yapmış. Rütbeleri yükseldiğinde askeri dehası ve başarısını hepimiz biliyoruz. Atatürk'ün devlet adamlığını da anlamak gerekiyor. Sadece bitmiş, tükenmiş, parçalanmış ve yok edilmiş bir imparatorluk, yok edilmenin eşiğine gelmiş bir milletten, işgal edilmiş bir vatandan yepyeni bir devlet, Cumhuriyet kurmasının, kurucu bir devlet başkanı ve önder olmasının yanında kurduğu devletin oturduğu temeller, kurumlar, kurulduğu ilk andan itibaren kendisinin ebediyete intikaline kadar olan 15 yılda Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşsiz devlet başkanı önderliğinde nasıl bir Cumhuriyet mucizesi gerçekleştirdiğini hepimiz biliyoruz. Bu bir devlet adamı başarısıdır" diye konuştu.

Vali Elban, konuşmasına şöyle devam etti:

"Atatürk' deyince aklımıza hep fedakarlık geliyor. Atatürk'ün hayatında vatanı, milleti ve devleti ön planda olmuş. Ailesi ve kendi için sevdiği her şey, her zaman ikinci planda olmuş. O nedenle doğduğu büyüdüğü yetiştiği Selanik'ten ayrıldıktan sonra bir daha Selanik'e gidemez olmuş. Vatan söz konusu olduğunda, gözünü kırpmadan her türlü tehdit, suikast girişimi ve sıkıntılara rağmen Anadolu'ya çıkıp ulusal kurtuluş hareketini başlatmayı cesaretle göze almış. Bunların ötesinde büyük fedakarlık yayıp, çocukluk yaşlardan itibaren hayat tarzı haline gelen şerefli askerlik mesleğinden vatan için vazgeçmiş. Fedakarlık, vatan sevgisi ve adanmışlık böyle bir şey."

'ATATÜRK'Ü DAHA ÇOK ANLADIKÇA SAYGIMIZ, MİNNETİMİZ HAYRANLIĞIMIZ DAHA ÇOK ARTIYOR'

"Atatürk, vizyon demek" diyen Vali Elban, "Devlet kurumlarında inşa ettiği müesseseler, getirdiği yenilikler, ilkeler, yeni düzenlemeler o tarihte bugün için çok gelişmiş olduğunu söylediğimiz, Avrupa'nın birçok şehrinde olmayan şeylerdi. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesinden birçok özgürlüklere kadar o tarihte Avrupa için bile ulaşılması güç hedeflerdi. Bütün sıkıntılara rağmen bir taraftan ekonomik olarak kalkınırken öbür taraftan en az 100 yıl ilerisinde düşünülecek konularda reformlar gerçekleştirerek yepyeni ve çağdaş bir Cumhuriyet kurmuş. Savunma sanayi, sanayi, tarım, kültür ve bilimde dönemin şartlarının çok ilerisinde sistemler kurup, hayata geçirmiş. Atatürk, reformcu bir kişilik. Yaptığının sadece sürmesini değil, yenilenmesini ve değişmesini arzu etmiş. Göreve geldiği ilk andan itibaren hızlı bir şekilde demokrasiye geçilebilmesi için yeni siyasi partilerin kurulmasını teşvik etmiş, her fırsatta seçime gitmiş ve milletin görüşünü almış. Anadolu kurtuluş hareketini başlattığında bile meclisi toplamış ve sık sık meclisle ilgili değişimler yapmış. O gün o şartlar altında bile değişimden, reformdan, yenileşmeden ve gelişmeden korkmamış. Atatürk aynı zamanda bilim aşığı bir insan. Hayatı boyunca sadece kendini geliştirmemiş, bu milletin kadını, erkeği, büyüğü, küçüğüyle herkesin öğrenmesi, bilimden yararlanması ve herkesin kendisini çağdaş bilimin ışığında geliştirmesi için çaba sarf etmiş. Üniversitelerin ve okulların kuruluşuna, ülkemizdeki bilim insanlarına, ülkemize yurt dışından getirdiği bilim insanlarına değer vermiş hem de birçok insanımızı yurt dışına gönderip orada kendilerini geliştirip, ülkemize gelip hizmet etmelerini sağlamış" ifadelerinde bulundu.

'ATATÜRK'Ü DAHA ÇOK ANLAMAK MECBURİYETİMİZ VAR'

Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk'le ilgili çok şey söyleyebiliriz ve anlatabiliriz. Atatürk'ü seviyoruz, saygı ve minnetle anıyoruz ama Atatürk'ü daha çok anladıkça, tanıdıkça saygımız, minnetimiz hayranlığımız daha çok artıyor. Atatürk'ü daha çok anlama, kendisi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olma mecburiyetimiz var. Çünkü bir başka sorumluluğumuz bize hedef olarak koyduğu muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp geçmemizin tek yolu Atatürk'ün düşündüğü gibi düşünüp koyduğu hedefler doğrultusunda ilkelere uygun olarak çok çalışarak her alanda kendimizi geliştirerek muasır medeniyetler seviyesini ancak öyle geçebileceğiz. Atatürk'ün gösterdiği ilke ve esaslar doğrultusunda bu hedeflere gitmemiz için Atatürk'ü anlayarak çok çalışmamız gerekiyor."

Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,