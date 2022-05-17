'Ülkemizde 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunmakta' - Haberler

'Ülkemizde 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunmakta'

İÇİŞLERİ Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, "Ülkemizde, ikamet izinli, uluslararası koruma, geçici koruma kapsamında olmak üzere 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunmakta" dedi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Ok, yabancılara yönelik yürütülen uyum çalışmaları hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ok, Türkiye'deki yabancı sayısına ilişkin, "Ülkemizde halihazırda 1 milyon 422 bin 635 ikamet izinli, 320 bin 458 uluslararası koruma kapsamında, 3 milyon 763 bin 211'i de geçici koruma kapsamında olmak üzere 5 milyon 506 bin 304 yabancı bulunmakta. 2018 yılında Göç Kurulu'nca kabul edilen 'Türkiye'nin Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı' çerçevesinde uyum ve iletişim faaliyetlerini yürütmekteyiz. Bugüne kadar da yabancılar dahil 23 milyon 249 bin 558 kişiye uyum ve iletişim faaliyetleri kapsamında eriştik. Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancılar özelinde eğitim, sağlık, sosyal yardımlar gibi konularda yapılacak çalışmaların planlanması, göçmenlere yönelik toplumsal kabul düzeyinin güçlendirilmesi, yerel düzeyde iş birliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, göçmenlerin istihdamlarına yönelik analiz ve planlama yapılması, yabancıların din hizmetlerinden faydalanmaları için gerekli altyapının oluşturulması gibi faaliyetleri kapsayan 'Türkiye'nin Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı', 20 Şubat 2018 tarihli 'Göç Kurulu'nda kabul edilmiştir. Düzenli aralıklarla izleme ve değerlendirilmesi yapılan belgeyle ülkemizin uyum faaliyetlerinin etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi sağlanmakta" diye konuştu.

Gökçe Ok'un bilgilendirmelerinin ardından yasal kalış hakkına sahip tüm yetişkin yabancılara haftada 8 saat Türkçe eğitim verilen SUYE ve 10 dilde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verilen YİMER ziyaret edildi.