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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Malatya'da konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Malatya'da konuştu:
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- "(5G) 5 ay içinde yaklaşık 45 milyon aboneye ulaşan bu teknoloji, yüksek hızı ve milisaniye düzeyindeki gecikmesiyle sağlıkta uzaktan teşhis, görüntü aktarımı, konsültasyon ve cerrahi uygulamaların önünü açtı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "(5G) 5 ay içinde yaklaşık 45 milyon aboneye ulaşan bu teknoloji, yüksek hızı ve milisaniye düzeyindeki gecikmesiyle sağlıkta uzaktan teşhis, görüntü aktarımı, konsültasyon ve cerrahi uygulamaların önünü açtı." dedi.

Bakan Uraloğlu, kentteki bir otelde düzenlenen 3. Ulusal Karaciğer Nakli Kongresi'nde, 24 yılda sağlık alanında önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Malatya'nın kayısı dışında bilim şehri olarak da anıldığını aktaran Uraloğlu, şöyle konuştu:

"İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, çeyrek asırda binlerce hayatı yeniden yeşertmiş bir kurumdur. Özellikle canlı verici değişim programı kapsamında sekizli çapraz karaciğer nakli gibi dünyada ilk kez gerçekleştirilen öncü çalışmaları, uygun verici bulamayan hastalara yeni bir yaşam umudu sunarken Türk tıbbının ulaştığı düzeyi de bütün dünyaya göstermektedir. Bu başarılar, bir rekordan ziyade şu gerçeğin adıdır. Uygun organı bekleyen hasta için umut, bazen bir eşleşmenin, bazen bir ekibin, bazen de bir şehrin omuzlarındadır."

Sağlık hizmetlerine zamanında ulaşılırsa hayat kurtarabileceğini anlatan Uraloğlu, yüksek standartlı kara, hava, deniz ve kesintisiz haberleşme alanında birçok projenin yapıldığını ifade etti.

Ulaştırma ve altyapı alanında da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 30 bin 120 kilometreye çıkardık. 17. sırada yer alan Türk sahipli deniz ticaret filomuzu 10. sıraya kadar yükselttik. Fiber optik ağ altyapımızı 720 bin kilometreye yani dünyanın çevresini 18 kez dolaşacak bir uzunluğa ulaştırdık. 1 Nisan 2026'da 81 ilimizde kademeli olarak 5G hizmetlerini başlattık. 5 ay içinde yaklaşık 45 milyon aboneye ulaşan bu teknoloji, yüksek hızı ve milisaniye düzeyindeki gecikmesiyle sağlıkta uzaktan teşhis, görüntü aktarımı, konsültasyon ve cerrahi uygulamaların önünü açtı."

Bakan Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nın yeni terminal binasının tamamlandığını ve ekim ayının ilk günlerinde hizmete açılacağını sözlerine ekledi.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, akademisyenler ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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