Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Atatürk Havalimanı'na ilişkin açıklama - Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapatmayacaklarını belirterek, "Buradaki doğu-batı pisti açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak. Kuzey-güney pisti, hem oraya acil durum hastanesi yapıldı hem de buradaki uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlara da sıkıntı verdiği için, onları riske ettiği için, burası kapatılıp yine İstanbulluların hizmetine kazandırılacak, devasa bir millet bahçesi olarak, dünyaya örnek bir proje olacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılmak üzere geldiği İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, önemli ülkelerin ulaştırma bakanlarının forumda, ulaşım sektörü ve salgın sonrasında sektörde yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunacağını söyledi.

Artvin-Rize Havalimanı'nın geçen cumartesi hizmete açıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Son 20 yıldır bütün sektörlerde olan büyük atılım, değişim artarak devam ediyor. Havayolu sektöründe de muazzam atılımlar oldu. 30 milyon yıllık yolculuk olan hava yollarındaki yolcu sayısını 210 milyona çıkarmıştık. Havalimanı sayımızı da Rize-Artvin Havalimanıyla 58 sayısıyla şereflendirdik. Rize-Artvin Havalimanı dünyanın sayılı havalimanlarından biri oldu. Karadeniz bölgesinin coğrafi sıkıntılarından dolayı havalimanı yapmak mümkün değildi. O yüzden en zorunu tercih ederek denize dolgu, 3 milyon metrekarelik devasa bir havalimanı inşa ettik."

Bakan Karaismailoğlu, havalimanın hem Karadeniz bölgesine hem de Karadeniz'e komşu ülkelere hizmet vereceğini dile getirdi.

Havalimanına 3 milyon yolcu garantisi verildiğine dair iddialara değinen Karaismailoğlu, "Bu yapılan işlere aklı ermeyen bazı kişilerin, bu havalimanın 3 milyon yolcu garantili olduğunu söylemeye çalışmaları da bizi hem güldürüyor hem de üzüyor maalesef. Çünkü, vatanına, milletine yapılan hizmeti sürekli tersten algılamaya çalışıp yapılan yatırımların aleyhinde gündem üretmeye çalışanları maalesef acıklı ve üzülerek seyrediyoruz. Onlara cevaplarımız da devam edecek. Havalimanımızın yolcu kapasitesi 3 milyondur." dedi.

"Tabii ki burada bir değişim gerekiyordu ve yeni yatırım gerekiyordu"

Karaismailoğlu, bir gazetecinin Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılmasına ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Son 20 yılda ülkemizde, sadece ulaşım sektöründe 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun sonucu olarak vatandaşımızın hayatı kolaylaştı. Bunun devamında üretimdeki, istihdamdaki, ekonomideki, ticaretteki, turizmdeki artışlar, 225 milyar dolara çıkan ihracattaki artışlar hep bu güçlü altyapı sayesinde oldu. Atatürk Havalimanı, bir tarafında Bakırköy, Bahçelievler, Sefaköy, Florya, Yeşilköy gibi tamamen yerleşim alanları içine sıkışmış bir yerdi ve de kapasitesini tamamen doldurmuş, kapasite artırımı ihtiyacına cevap veremeyen bir havalimanı olmuştu. Tabii ki burada bir değişim gerekiyordu ve yeni yatırım gerekiyordu. Nasıl ki 1. Boğaz Köprüsü İstanbul trafiğine yetmiyorsa, 2. Boğaz Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü'nü, Avrasya Tüneli'ni niye yapmışsanız, tabii ki bunun gereği olarak buraya alternatif bir havalimanı düşünmekti. Bu eleştiriyi yapanlara bir sorun, aynı kişiler değil miydi 'Sabiha Gökçen Havalimanı'nı niye yaptınız buraya uçak mı inecek, uçağın olmadığı yere' diyen. İstanbul Havalimanı dünyanın ilklerinden yoğunluk açısından. Bunların hepsi hem Türkiye'ye hem dünyaya hizmet veriyor. Bunlar önemli transit merkezler. Siz şehir içinde kalmış, kapasitesini doldurmuş havalimanına alternatif bir havalimanı yaptınız ve de bu kadar kaliteli bir havalimanı yaptınız, ve devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 10 milyar avroluk bir yatırımla bunu ekonomiye kazandırdınız ve de devletin kasasından bundan sonra da 1 kuruş çıkmayacak."

"Burası binlerce ağacın dikildiği İstanbulluların ortak değeri olacak"

Atatürk Havalimanı'nın çevre üzerine etkisine de değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Düşünsenize Atatürk Havalimanı'na her gün 1000'in üzerinde uçak iniyor ve nüfusun yoğun olduğu yerlere bu egzoz emisyonunu salgılayan bir havalimanı. Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra, E-5 ve Yenibosna'daki trafik yükü tam yüzde 30 azaldı. Burayı tamamen de kapatmıyorsunuz tabii ki. Buradaki doğu-batı pisti açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak. Kuzey-güney pisti, hem oraya acil durum hastanesi yapıldı hem de buradaki uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlara da sıkıntı verdiği için, onları riske ettiği için, burası kapatılıp yine İstanbulluların hizmetine kazandırılacak, devasa bir millet bahçesi olarak, dünyaya örnek bir proje olacak. Bunun çalışmalarına başladık. Bundan gurur duymaları, eğer şehri seviyorlarsa, vatandaş için çalışmaya gayret ediyorlarsa bunun zaten önünü açması ve destek olmaları lazım ama bakıyorsunuz bir taraftan bir İETT otobüsünü işletemeyen zihniyetin gelip şehre yapılacak bir parka, yeşil alana karşı çıkması, yaptıkları saçmalıklardan, muhalefet yaptıklarını zannetmekten başka bir şey değil. Burası binlerce ağacın dikildiği İstanbulluların ortak değeri olacak. "

Bakan Adil Karaismailoğlu, ulaştırma altyapı sektörü yatırımlarının 56 sektörü tetiklediğini vurgulayarak, bu alanda yapılan 1 birimlik yatırımın üretime 10 kat, gayrisafi yurt içi hasılaya da en az 5 kat etki yaptığını anlattı.

"Eleştirdikleri Osmangazi Köprüsü'nü 290 bin araç kullandı bayram süresince"

Bugüne kadar 172 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ve 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım daha yapacaklarını anlatan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"210 milyona çıkmış bugün için yolculuklar, 2035'te 270 milyona çıkacak. 2053'te de 344 milyona çıkacak hava yolu yolculuklarından bahsediyoruz. Aynı şekilde demir yollarından 19,5 milyon yolcuyu hız trenleriyle taşıyoruz. 2053'e geldiğimizde bu 370 milyona çıkacak. Biz bugünden önümüze çıkacak sorunları bugünden planlayıp bugünden çözüm üretiyoruz. Türkiye'de 20 yıl önce 8 milyon araç vardı. Şu an 25 milyon araç var Türkiye'de. Biz bu yatırımları yapmasaydık, yollarımızı 28 bin 650 kilometre bölünmüş yol ağına çıkarmasaydık, bu 25 milyon aracın hareketini nasıl sağlayacaktık. Muhalefet dediklerinizin ülkenin geleceğine, dış politikayla ilgili herhangi bir teklifleri, görüşleri var mı? Onlar, ona karşı, buna karşı... Ülkesine, milletine yapılan yatırımlara düşmanlık etmek muhalefet etmek değildir ki."

Trafik kazalarında yüzde 80'lere varan azalmanın da bu yatırımlar sayesinde olduğuna dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, "Sırf yüzde 80 azalmayla 12 bin vatandaşımızın hayatını kurtarıyoruz. Eleştirdikleri Osmangazi Köprüsü'nü 290 bin araç kullandı bayram süresince. Hadi olmadığını düşünsenize... 30 Nisan'da 69 bin araç kullandı Osmangazi Köprüsü'nü. Hadi olmadığını düşünsenize... Eskihisar-Topçular arasındaki o feribotla nasıl geçecekti o 69 bin araç. Tam 20 saate varan beklemeler, kuyruklar olacaktı. Eski bayramları bir hatırlasınlar, eksi bayramlardaki haberlere bir baksınlar. Kaza ve trafik yoğunluğu haberlerinden başka hiçbir haber yoktu. Bayramda hiç kaza ve trafik yoğunluğu haberi gördünüz mü? Bunların hepsi vatandaşımıza konfor olarak, zaman olarak ve yakıt tasarrufu olarak geri dönüyor." dedi.

"En geç ağustos ayında Kağıthane-Havalimanı hattımızı hizmete açıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na metroların ne zaman açılacağına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

"Şu ana kadar bütün imalatlar bitti, test süreçleri devam ediyor. En geç ağustos ayında Kağıthane-Havalimanı hattımızı hizmete açıyoruz. Halkalı-Havalimanı hattımızı da önümüzdeki yıl bu vakitlerde açmak için hummalı bir çalışma var. Oradaki tünel kazılarının tamamı bitti. Bundan sonra beton kaplamalarına ve ardından ray montajlarına devam edeceğiz. Bir yıl içinde Halkalı tarafını bitirdiğimizde Gayrettepe'den Halkalı'ya kadar tam 70 kilometrelik devasa metro ağını İstanbullularla buluşturacağız. Bu metro hattı sadece havalimanı metro hattı değildir. Başakşehir'de, Arnavutköy'de oturan bir vatandaşımızın Kağıthane'ye Beşiktaş'a metroyla ulaşımı demektir. Tam 6 ilçeyi birbirine bağlayacak çok önemli bir hattır."