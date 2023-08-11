Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti. Ziyarette raylı sistemler alanında yapılan ortak çalışmalar ve akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, temaslarda bulunduğu Eskişehir'de Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral ile diğer yöneticiler de bulundu.

Görüşmede Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ve ESOGÜ yöneticilerinden Eskişehir'de raylı sistemler alanında yapılan ortak çalışmalar, ESOGÜ'de akıllı ulaşım sistemleri ile ilgili yürütülen çalışmalar ve TÜRASAŞ ile iş birlikleri hakkında bilgi alan Osman Boyraz ayrıca, ESOGÜ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında iş birliği yapılabilecek alanlar hakkında da görüş alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR