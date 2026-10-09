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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Edirne'de hızlı tren hattını Vali Sezer'le değerlendirdi

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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Edirne'de hızlı tren hattını Vali Sezer'le değerlendirdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılışı öncesi Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Ziyarette hattın Edirne'ye katkıları değerlendirildi, Uraloğlu hattın şehre hayırlı olmasını temenni etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın açılışı öncesinde Sezer'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, hattın Edirne'ye sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Bakan Uraloğlu, Edirne'yi hızlı tren konforuyla buluşturacak hattın şehrin ulaşımına, ticaretine ve bölgesel kalkınmasına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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