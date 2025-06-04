Ulaş'ta Kurban Bayramı Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı
Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri sıkılaştırıldı. Emniyet ekipleri, sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı.
İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri, Sivas-Malatya kara yolu Ulaş kavşağında denetimlerini artırdı.
Kontrollerde, sürücüler ve yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.
Ekipler, arka koltukta emniyet kemeri kullanımının da yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak, sürücülere aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Denetimlerde, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler de dağıtıldı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel