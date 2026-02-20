Haberler

Ulaş'ta din görevlileri dualarla göreve başladı

Güncelleme:
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yeni atanan din görevlileri için cübbe ve sarık giyme programı düzenlendi. Programda il müftüsü, görevin önemini vurguladı ve yeni din görevlilerine tecrübe paylaşımlarında bulundu.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vaiz Cumali Yakan, dua etti.

İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, programda yaptığı konuşmada, din görevlilerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Bunun büyük bir sorumluluk ve emanet olduğuna dikkati çeken İçli, göreve yeni başlayan personele tecrübe paylaşımında bulundu.

İçli, halk ile diyaloğun önemli olduğunu belirterek, din görevlilerinden cami ve cemaate kazandıracak tutum ve davranışlarda bulunmalarını istedi.

Konuşmanın ardından göreve yeni başlayan din görevlilerine cübbe ve sarıkları dualarla giydirildi, hediye takdim edildi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
