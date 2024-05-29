Ulaş Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, kış aylarında sessizliğe bürünse de sakarmeke ve bazı yaban kuşlarının dönüşüyle güzel görüntüler oluşuyor. Göldeki sazlıkları yuva olarak kullanan kuşlar, yavrularını büyütüyor. Ulaş Gölü'nde tesis işleten Kemal Arslan, yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını ve kısa zamanda piknikseverler için işletmenin hazır hale geleceğini belirtti.
Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.
Kış aylarında sessizliğe bürünen gölde, sakarmeke ve bazı yaban kuşlarının dönüşüyle güzel görüntüler oluştu.
Ulaş Gölü'nde tesis işleten Kemal Arslan, AA muhabirine, gölün ilçenin sembolü haline geldiğini söyledi.
Skarmeke ve bazı kuş türlerinin de göl içerisindeki sazlıkları yuva olarak kullandığını anlatan Arslan, "Şu anda kuşlar sazlıkların arasında yavrularını büyütüyor. Tesisimizde yeni sezon için hazırlıklara başladık. Kısa zamanda piknikseverler için işletme hazır hale gelecek." dedi.