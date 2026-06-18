NATO'da Ukrayna Temas Grubu 35. Toplantısı

Ukrayna Temas Grubu, 35'inci toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından toplanan Ukrayna Temas Grubu'nun başlangıcında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sahadaki gelişmelerin Ukrayna'nın lehine döndüğünün altını çizdi.

Ukrayna Temas Grubu'nun kararlı liderliğinin bu bağlamda önemli katkı sağladığını kaydeden Rutte, "Gerçekten de yeni bir ivmenin oluştuğunu hissediyorum. Şimdi bu ivmenin arkasında durma zamanı." ifadelerini kullandı.

Rutte, Ukrayna'nın artık yalnızca destek alan bir ülke olmadığını, benzer tehditlerle karşı karşıya olan ülkelere katkı sağlayan bir ortak olduğunu defalarca gösterdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri, "Ankara Zirvesi öncesinde desteğimizin yeterli, öngörülebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak yollar üzerinde çalışacağız. Müttefikleri, bağış ve yardımlarını Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçlarına yönlendirmeye çağırıyorum." mesajını verdi.

"Putin çıkmaza girmiş durumda"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Ukrayna'nın insansız hava araçlarının (İHA) sayısının artırılması ve dijital ağlarla birbirine bağlı şekilde yoğun olarak kullanılmasının keşif, hedef tespiti ve hedeflere etki süreçlerini hızlandırdığını söyledi. Bu durumun özellikle karma taarruz kabiliyetleri ile İHA taarruz birliklerinin oluşturulmasında belirgin şekilde görüldüğünü aktaran Pistorius, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı kritik bir dönemde gerçekleştiriliyor. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin çıkmaza girmiş durumda. Ukrayna'ya yönelik bu yasa dışı saldırı, Rus birlikleri arasında ağır kayıplara yol açmayı sürdürüyor. Kremlin artık bu savaşın olumsuz sonuçlarını gizleyemiyor. Savaşın etkileri Rus halkı tarafından da giderek daha fazla hissediliyor."

Pistorius, Ukrayna'nın Rusya'ya doğrudan görüşme teklifinde bulunduğunu ancak Moskova'nın buna gerilimi tırmandırarak cevap verdiğini kaydetti.

Bu tırmanışın öncelikle Ukrayna'ya olmakla birlikte, NATO'nun doğu kanadındaki müttefikleri de hedef aldığını dile getiren Pistorius, "Bu, Putin'in savaş alanındaki başarısızlıklarının dikkatini dağıtmaya yönelik umutsuz bir girişimidir. Bunun bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermemeliyiz." uyarısında bulundu.

İngiltere'den finansman paketi

İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis ise Ukrayna Temas Grubu'nun ortaklaşa Ukrayna ordusuna çok güçlü destek verdiğinin altını çizerek, "İngiltere Savunma Bakanlığında değişim olsa da politikamızda hiçbir değişiklik yok. Bugün de yarın da ve ne kadar gerekirse Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İngiltere'nin 2026 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya 752 milyon sterlin tutarındaki bir finansman paketi kapsamında 150 bin İHA sağlayacağını bildiren Jarvis, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği 2,26 milyar sterlinlik krediyle finanse edilen paketin 350 hava savunma füzesi ile kara konuşlu radar sistemlerini de içerdiğini söyledi.

Jarvis, söz konusu kredinin, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle destekleneceğini duyurdu.

"Müttefikler sözlerini eylemleriyle desteklemelidir"

Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Colby ise video konferansla bağlanarak, ABD yönetiminin geçen yılın başından bu yana Avrupa'nın kendi konvansiyonel savunmasında lider rol üstlenebileceğini ve üstlenmesi gerektiğini savunduğunu anımsattı. Buna Ukrayna'ya sağlanan desteğin büyük bölümünün Avrupa tarafından karşılanmasının da dahil olduğunu belirten Colby, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'nın savunmasına destek sağlama konusunda lider rol üstlendiğini dile getirdi.

Colby, son aylarda Ukrayna'nın durumunun bazı açılardan iyileştiğini düşünmek için nedenler bulunduğunu dile getirerek, bunun son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın cephe hattını korumayı ve hatta bazı bölgelerde konumunu iyileştirmeyi başardığını aktaran Colby, "Aynı zamanda Rusya'nın bu savaşı sürdürmesinin yalnızca savunulamaz değil, Moskova açısından sonuç vermeyecek bir tercih olduğunu anlamasına dayanan kalıcı bir barışın temellerini atmayı sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Colby, diğer taraftan yapılması gereken daha çok iş bulunduğuna işaret ederek, "Ukrayna'nın savunması ayakta duruyor, ancak bunun sürdürülmesi için müttefiklerin sürekli ve kararlı desteği hayati önem taşıyor." dedi.

NATO müttefiklerinin PEARL sistemi aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına verdikleri desteği sürdürmeleri ve artırmaları gerektiğini belirten Colby, Avrupa'nın ayrıca Ukrayna'nın kalıcı ihtiyaçlarını yeni tedarik mekanizmalarıyla karşılamaya hazır olması gerektiğini söyledi.

Colby, "Müttefikler sözlerini eylemleriyle desteklemelidir. Bu, Avrupa için tam da bunu yapma ve aynı zamanda Ukrayna'da kalıcı barışın koşullarının oluşturulmasına ve güçlendirilmesine katkı sağlama fırsatıdır." ifadelerini kullandı.