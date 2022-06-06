Ukrayna, tahıl ihracatı anlaşması için "güvenlik garantisi" istiyor - Haberler

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Ukrayna, tahıl ihracatı anlaşması için "güvenlik garantisi" istiyor

AA - Betül Yürük - Güncel
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Ukrayna, tahıl ihracatı anlaşması için 'güvenlik garantisi' istiyor

BİRLEŞMİŞ Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi ve tahıl ihracatının yapılabilmesi için "güvenlik garantisi" istediklerini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi ve tahıl ihracatının yapılabilmesi için "güvenlik garantisi" istediklerini söyledi.

Kyslytsya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının ihracatı konusunda Rusya ile yapılan müzakerelerde anlaşmaya varılması için "güvenlik garantisine" ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusundaki endişeleri dile getiren Kyslytsya, Rusya'nın, mayınlar temizlendikten sonra Ukrayna'ya saldırmayacağına dair güvence istediklerini ifade etti.

Küresel gıda krizi riskine karşı, Ukrayna'da limanlarda bekleyen tahılın Karadeniz üzerinden mayınlar temizlenerek ihraç edilmesine yönelik müzakereler devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tahıl ihracatına ilişkin müzakerelerin BM'nin yanı sıra Baltık ülkeleri ve Polonya ile sürdüğünü ancak yolun uzak olması nedeniyle bu güzergahın öncelikli olmadığını belirtmişti.

Ukrayna'nın Odessa limanları üzerinden her ay 10 milyon ton tahıl ihraç edebileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Şimdi orada 22-25 milyon ton tahıl bloke edilmiş durumda, sonbaharda orada 75 milyon ton tahılımız olabilir. Ne yapacağız? Dolayısıyla limanlar olmadan yapamayız." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler Karadeniz Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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