Rusya, Ukrayna'nın enerji tesislerine büyük saldırı düzenledi

KİEV, 8 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna'nın devlete ait enerji şirketi Naftogaz, Rusya'nın cuma günü gruba bağlı Ukrnafta'nın üretim tesislerine son aylardaki en büyük saldırılarından birini düzenlediğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusunda Ukrnafta tarafından işletilen yedi petrol ve doğalgaz üretim tesisi gece saatlerinde saldırıya uğradı.

Açıklamada, saldırılarda şirketin faaliyetleri açısından kritik öneme sahip ekipmanların zarar gördüğü, bunun üzerine bazı üretim tesislerinin faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı ve petrol ile doğalgaz üretiminde önemli düşüş yaşandığı belirtildi.

Naftogaz CEO Vekili Sergii Fedorenko, gece düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki dört Ukrnafta akaryakıt istasyonunun da saldırıya uğradığı, olaylarda herhangi bir müşteri ya da çalışanın yaralanmadığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise aynı gün yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat taşıyan üç kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla hedef aldığını bildirdi. Bakanlık, gemilerden ikisinin Karadeniz'de, diğerinin ise Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki Çornomorsk Limanı'nda bir rıhtımda vurulduğunu belirtti.

Bakanlık ayrıca Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı toplam 34 geminin son bir hafta içinde vurulduğunu, bunlar arasında 31 kuru yük gemisi ve üç römorkör bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: Xinhua