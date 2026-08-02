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Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği balistik füze saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e düzenlediği balistik füze saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti
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MOSKOVA/KİEV 2 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Silahlı Kuvvetleri cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir lojistik merkezin yanı sıra ülke genelindeki insansız hava aracı (İHA), füze üretim tesisleri ve askeri-sanayi işletmelerine yönelik saldırılar düzenledi.

MOSKOVA/KİEV 2 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Silahlı Kuvvetleri cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki bir lojistik merkezin yanı sıra ülke genelindeki insansız hava aracı (İHA), füze üretim tesisleri ve askeri-sanayi işletmelerine yönelik saldırılar düzenledi.

Ukrayna, balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırılarda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda karadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeler ile taarruz İHA'larının kullanıldığını belirtti.

Hedef alınan noktalar arasında Ukrayna'nın Neptune-MD güdümlü füzeleri, FP-7 ve FP-9 operasyonel-taktik füzeleri ile Grom-2 füze sistemi için montaj, elektronik ve bileşen parçaları üreten Kiev Elektronik Endüstrisi Montaj ve Bileşen İşletmesi'nin de yer aldığı aktarıldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, yaralılardan 17'sinin hastaneye kaldırıldığını, diğerlerinin ise olay yerinde ya da ayakta tedavi edildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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