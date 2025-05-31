Ukrayna: Rusların, İstanbul müzakerelerinde ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok

Ukrayna: Rusların, İstanbul müzakerelerinde ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, İstanbul'da düzenlenmesi beklenen yeni tur barış müzakerelerinde hangi konuları gündeme getireceklerine dair bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, İstanbul'da düzenlenmesi beklenen yeni tur barış müzakerelerinde hangi konuları gündeme getireceklerine dair bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Zelenskiy, gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, halka hitaben yaptığı konuşmasında, Rusya- Ukrayna Savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşı sonlandırmak için müttefik ülkelerle iletişim kurarak yeni diplomatik adımları atmaya hazırlandıklarını ifade eden Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Şimdilik, Rusların İstanbul'da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim (bilgimiz) yok, Türkiye'nin yok, ABD'nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Herkes, Rusya'nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik."

Rusya saldırıları sürdürüyor

Zelenskiy konuşmasında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den cephedeki son durum hakkında bilgi aldığını kaydetti.

Rusya'nın ülkesine yönelik saldırıları artırarak sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, "En ciddi çatışmalar Pokrovsk yönünde, Liman yönünde ve Kupyansk'ta var." diye konuştu.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki askeri harekatın devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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