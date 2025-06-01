Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
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Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
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Ukrayna ordusu, Rusya havalimanlarındaki bombardıman uçaklarına saldırdı. Ukrayna basını, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağının dronlarla imha edildiğini duyurdu.

Ukrayna, Rusya'ya karşı büyük bir operasyon başlattı. Operasyonun ana odak noktası, Rusya'nın hava kuvvetleri. Ukrayna medyasına göre, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağı dronlarla imha edildi.

"BÜYÜK ÇAPLI ÖZEL OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR"

Ukrayna Gizli Servisi, yaptığı açıklamada, "Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rus topraklarının derinliklerinde düşman bombardıman uçaklarını yok etmek için büyük çaplı bir özel operasyon yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

2 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Ukrayna basınına göre Kiev, Rus topraklarındaki Olenya ve Belaya havaalanlarını hedef aldı. İlk tahminlere göre Rus uçaklarına verilen zarar 2 milyar doları aşıyor. Uçakların onarımının zaman alacağı ve bazı platformların tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

EN BÜYÜK İHA SALDIRILARINDAN BİRİ

"Web" kod adlı saldırının, Ukrayna'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük insansız hava aracı operasyonlarından biri olduğu ifade ediliyor. Drone sürüleri, hedef hava üslerine eş zamanlı olarak yönlendirilerek geniş çaplı tahribata yol açtı.

Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Saldırıya ilişkin hem Ukrayna hem de Rusya tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhalilsezer45:

ne zelenski miş be … helal olsun dik duruşundan dolayı

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

lan siz barışacaktınız ya uslu dursanıza 2 dakika..putin biz karışmıyoz dayı bunlar ABD nin köpeği olmuş vur gitsin..

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıSempatik:

ukranya kasimiyo galiba Putin gerçek yüzünü gostermedi daha

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Rusya güçlü değildir sadece nukleeri var. Teknoloji hep eski. Hepsi ayaş

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