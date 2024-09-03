Üye Girişi
Haberler

Rusya, Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı düzenledi: 41 ölü, 180 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Poltava'ya düzenlediği füze saldırısında 41 kişinin öldüğünü, 180 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda iki balistik füze kullanıldığı, bir enstitünün kısmen yıkıldığı ve yakındaki hastanenin hasar gördüğü belirtildi. Zelenskiy, enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini, saldırıda 41 kişinin öldüğünü, 180 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın, Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıda iki balistik füzenin kullanıldığını savunan Zelenskiy, saldırı sonucu Poltava'daki bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü ifade etti.

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırıda 41 kişinin öldüğünü,180 kişinin yaralandığını aktardı.

Enkaz altında insanların olduğunu aktaran Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın daha çok hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bizi Rus teröründen koruyabilecek uzun menzilli saldırılara şimdi ihtiyacımız var, daha sonra değil." ifadelerini kullandı.

Rusya Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı düzenledi: 41 ölü, 180 yaralı

Rusya Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı düzenledi: 41 ölü, 180 yaralı

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası İlişkiler Volodimir Zelenskiy Güvenlik Politika Ukrayna Güncel Dünya Rusya

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

 Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Tunç canlı yayında açıkladı

 Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası

Dilruba Kayserilioğlu'na halkın bir bölümünü aşağılamak suçundan hapis cezası
Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi

Kayıp Narin'le ilgili konuşan Altaylı'nın iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aybüke: Öğretmen Oldum Ben filmi ne zaman, nerede çekildi? Trabzonspor'un teknik direktörü kim oldu? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim? Bursa'da İskender nerede yenir? İskender nerede yenmeli? OKUL SERVİS ÜCRETLERİ: Okul servis ücretleri belli oldu mu? 2024- 25 Eğitim- Öğretim yılı servis ücretleri ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? Narin'in amcası neden tutuklandı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili ne dedi? NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ? Netflix'e neden girilmiyor, sorun nedir? 3 Eylül son dakika gelişmeleri... SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2024- 2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi! Acun 4 Eylül'de evleniyor mu? Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evlenecek? Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan soruşturması nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir? Islahat Fermanı nedir?
title