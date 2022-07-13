Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut şehrinde ailelerinden uzakta görev yapan acil müdahale ekibi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, yoğun çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı ve cephe hattına yakın Bahmut şehrinde acil müdahale ekibi doktorları ailelerinden uzakta görev yapıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, yoğun çatışmaların sürdüğü Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı ve cephe hattına yakın Bahmut şehrinde acil müdahale ekibi doktorları ailelerinden uzakta görev yapıyor. Acil müdahale ekibi, asker ve sivillerin tedavisi için zor şartlar altında çalışıyor. Ekip, gelen acil durum çağrıları üzerine hastaların evine gidip tıbbi müdahalede bulunuyor. Doktorlar görev başındayken, aileleri de çoğu zaman sığınaklarda kalıyor. AA / Narciso Contreras - Güncel Ukrayna Donetsk Rusya Güncel Haberler

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