Ukrayna'nın Buzova köyü sakinleri, Rus saldırılarının ardından yaralarını sarıyor (1) - Haberler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın izlerini taşıyan Ukrayna'nın Buzova köyü sakinleri, Rus saldırılarının ardından yaralarını sarıyor.

Ukrayna'nın Buça kentine bağlı Buzova köyü, 3 aydan fazla süredir devam eden savaşın ilk günlerinde Rus saldırılarına uğradı.

Köydeki sivillerin yaşadığı evler, hastaneler ve okul, Rus tankları ve zırhlı araçlarla bombalanırken bazı siviller yaşamını yitirdi.

Saldırılar nedeniyle kullanılmaz hale gelen yapıları ise sokakta kalan hayvanlar sahipleniyor.

Buzova sakinleri yaralarını sararak normal hayata dönecekleri ve eskisinden daha iyi olacakları umudunu kaybetmiyor.

"Bize karşı işlenen bir suç var"

Rus saldırılarına uğrayan Buzova Meslek Okulu'nun Müdür Yardımcısı Lyubov İlçenko, AA muhabirine, okulun 1981'de kurulduğunu ve 500 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Saldırılar esnasında okulun etrafında Ukraynalı askerlerin bulunmadığına dikkati çeken İlçenko, Rus ordusunun 28 Şubat'tan itibaren yaklaşık bir ay boyunca okula sürekli ateş açtığını kaydetti.

İlçenko, "Okuldan ne istediklerini bilemiyorum. Rusların, köydeki okul, hastane ve kreşleri neden vurduklarını hala anlamış değilim. Bize karşı işlenen bir suç var. Bunlar insan değil. Gerçek askerler bunu yapamaz. Onlar, askerlerle değil, siviller, çocuklar ile savaşıyor." dedi.

Saldırılarda okulun bodrum katlarında yaklaşık 200 sivilin saklandığını dile getiren İlçenko, çocukların psikolojik travma yaşadığını belirtti.

İlçenko, "Çocuklarımız saldırılardan olumsuz etkilendi ve hala kendine gelemedi. Bazıları geceleri bağırıyor ve ağlıyor, gürültü duyduklarında korkuyor. Çocuklarımız, korkunç anlar yaşadı." diye konuştu.

Okulu tamir edeceklerini belirten İlçenko, "Her şeye rağmen çalışmalarımıza çocuklarımız için devam edeceğiz. Onlar, iyiliğin kötülüğe karşı kazanacağına inanıyor. Bu nedenle okulun da ileride faaliyete geçeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Günde birkaç kez sirenlerin çaldığına dikkati çeken İlçenko, kendilerini hala güvende hissetmediklerini belirtti.

"Hastane vuruldu ve yandı"

Buzova köyündeki hastane bekçisi Aleksandr Avdiyenko de saldırılar esnasında köyden ayrılmadığını söyledi.

Rus tanklarının köylerine girdiğini ve hastaneyi 6 Mart'ta bombaladığını anlatan Avdiyenko, "Hastane vuruldu ve yandı. Köyde yangını söndürecek insan da yoktu çünkü vatandaşlar evlerinin bodrum katında saklanıyordu. Bu nedenle hastanemiz yandı." dedi.

Köy sakinlerinin yan kasabalardaki hastanelere gitmek zorunda kaldığına dikkati çeken Avdiyenko, savaşın bir an önce biteceği ve eskisinden daha iyi olacağı umudunu paylaştı.