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Ukrayna'dan NATO'ya mayın temizleme desteği talebi

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Ukrayna, NATO EADRCC'den mayın temizleme ve patlayıcı nakliyesi kapasitesini artırmak için ekipman desteği istedi. Savaş nedeniyle ülkedeki patlayıcılar sivil halk için tehdit oluşturuyor; bu çalışmalar toparlanma için hayati önemde.

Ukrayna'nın, NATO Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eşgüdüm Merkezi'nden (EADRCC) mayın temizleme ve patlayıcı mühimmatın nakliyesi alanlarında kapasitesini artırmak için destek talep ettiği bildirildi.

NATO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Ukrayna topraklarında çok sayıda patlayıcı mühimmat bulunduğu ve bu durumun sivil nüfus ile kritik altyapı için ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) NATO EADRCC'den mayın temizleme ve patlayıcı mühimmatın nakliyesi alanlarında kapasitesini artırmak amacıyla destek talebinde bulunduğu kaydedildi.

Ukrayna'nın TAC-6 taktik bomba imha elbisesi, taktik balistik gözlükler ve taktik koruma kulaklıkları gibi ekipmanlar talep ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, mayın temizleme çalışmalarının ülkenin toparlanması ve Ukrayna vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması açısından "hayati önem" taşıdığı vurgulandı.

Ukrayna 24 Ekim 2025'te de su, gıda ve yakıt temini dahil insani destek kapasitesinin artırılmasına yönelik destek sağlanması için EADRCC'den talepte bulunmuştu.

Kaynak: AA
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