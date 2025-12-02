Ukrayna'dan Karadeniz'de Saldırıya Uğrayan Mıdvolga-2 Tankeri Açıklaması: Ukrayna'nın Bu Olayla Hiçbir İlgisi Yok

Haberler

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşırken Türkiye açıklarında saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 tankerinin durumu hakkında açıklama yaptı. Sözcü Heorhii Tykhyi, Ukrayna'nın olayla ilgisi olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyreden MIDVOLGA-2 tankerinin Türkiye'nin kıyılarından 80 mil açıkta uğradığı saldırıya ilişkin, "Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur ve Rus propagandasının bu tür iddialarını resmi olarak yalanlıyoruz. Ayrıca, Rusya'dan Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinden geçerek Gürcistan'a uzanan iddia edilen rota mantıklı değil" dedi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak olarak seyreden MIDVOLGA-2 tankerinin Türkiye'nin kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdi. Açıklamada, "Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir" bilgisi verildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, saldırıya uğrayan tankere ilişkin bir açıklama yaptı. Tykhyi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur ve Rus propagandasının bu tür iddialarını resmi olarak yalanlıyoruz. Ayrıca, Rusya'dan Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinden geçerek Gürcistan'a uzanan iddia edilen rota mantıklı değil ve Rusya'nın tüm olayı kurgulamış olabileceğini düşündürmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
