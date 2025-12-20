Haberler

Ukrayna: Hazar Denizi'nde Rus ordusuna ait bir devriye botuna saldırı düzenledik

Güncelleme:
Ukrayna, Hazar Denizi'nde Rus ordusuna ait 'Proje 22460' tipi devriye botuna insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından petrol ve doğal gaz üretim platformlarına da müdahale edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın, Hazar Denizi'nde Rus ordusuna ait "Proje 22460" tipi devriye botuna saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Orduya ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nde Rus ordusuna ait "Proje 22460" tipi ve "Okhotnik" ismini taşıyan devriye botuna yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiği belirtildi.

Devriye botuna birkaç İHA'nın isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Gemi, Hazar Denizi'nde bir petrol ve doğal gaz üretim platformunun yakınında devriyedeydi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hazar Denizi'nde Rus devlet petrol şirketi Lukoil'e ait Filanovskiy petrol ve doğal gaz sahasındaki bir sondaj platformuna da saldırı yapıldığı bildirildi.

Bu platformun Rus ordusuna hizmet ettiği öne sürülen açıklamada, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da da Rusya ordusuna ait "RSP-6M2" tipi radar sistemine yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ukrayna Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından 12 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait "Kompozitor Rahmaninov" ve "Askar-Saridja" isimli yük gemilerine Hazar Denizi'nde saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Haberler.com
