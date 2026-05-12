Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: "Avrupa'nın, barış çabalarına katılımını güçlendirme zamanı geldi"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Avrupa'nın barış çabalarına daha fazla katılmasının önemli olduğunu vurguladı. Sybiha, Polonya'da düzenlenen bir konferansta ABD ile birlikte yürütülen diplomatik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yürütülen çalışmalara ilişkin, "Avrupa'nın, barış çabalarına katılımını güçlendirme zamanı geldi" dedi.

Sybiha, Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (PISM) tarafından Varşova'da düzenlenen "Strategic Ark" adlı konferansta Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile katıldığı bir panelde konuştu.

Bakan Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile savaşın bitirilmesi yönünde devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Savaşın sona ermesi için ABD tarafıyla yapılan diplomatik çalışmalarda Avrupa'nın yer almasının kendileri için önemli olduğunu belirten Sybiha, "Avrupa'nın, barış çabalarına katılımını güçlendirme zamanı geldi. Bu, ABD'nin önderliğindeki ana diplomatik yolun bir alternatifi olarak değil, onu tamamlayıcı bir unsur olarak olmalıdır." dedi.

Sybiha, "Avrupa'nın barış sürecine dahil edilmesi, özellikle havaalanlarıyla ilgili ateşkes gibi belirli sorunların çözülmesine yardımcı olabilir." yorumunu yaptı.

Müttefiklerin Rusya'ya yönelik baskıyı artırması gerektiğini savunan Sybiha, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'daki hedeflerine asla ulaşamayacağının farkına varmalıdır." ifadesini kullandı.

Sybiha, Ukrayna'nın savunma imkanlarını daha da güçlendirdiğini, Körfez ülkeleri ile savunma alanında işbirliği yapmaya başladıklarını anımsatarak, "Bir güvenlik ortağı ve güvenlik ihracatçısı olduk. Bu yeni bir gerçeklik." şeklinde konuştu.

İnsansız hava araçlarının (İHA) ortak üretimi konusunda ABD tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Sybiha, "ABD ile insansız hava aracı anlaşmasına açığız." dedi.

Ukrayna'nın ürettiği İHA veya insansız deniz araçlarının savaşta kendilerine bir avantaj sağladığını ifade eden Sybiha, "Ukrayna'nın havada, suda ve karada kullandığı insansız hava araçları sayesinde Rus insan gücü artık bir avantaj olmaktan çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha konuşmasında ayrıca Ukrayna hava sahasının korunması için hava savunma sistemlerinin ülkesinde üretilmesine yönelik bazı müttefiklerden ciddi teklifler aldıklarını kaydetti.

"Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında devam eden silah satın alımlarına da değinen Sybiha, "PURL programı çerçevesinde ABD'den silah tedarikinde herhangi bir gecikme yok." dedi.

Bakan Sybiha ayrıca, cephe hattında kendilerini savunmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Ukrayna direnişini sürdürüyor ve elimizde kozlar var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Rıza Köse:

Hemen söylemek gerekiyo, bu insansız araçlar gerçekten korkunç bir şey ama en azından doğrudan hayvanlara hedef alınmıyo gibi. Yok eğer doğa bölgelerine salıyorlarsa o zaman sorun ciddi tabi. Savaşta milyonlarca kuş ve hayvan ölüyo bu arada, hiç kimse onlardan bahsetmiyo. Insanlık nasıl bu kadar kör olabiliyo anlamıyorum... Çevre katliamı devam ediyo sessizce.

Haber YorumlarıÖkkeş Celil Pamuk:

Vay be, insansız araçlarla savaş mı kazanılıyor şimdi? Çok garip bir dünya oldu. Ama asıl üzücü olanı insanların ve hayvanların bu kaosa maruz kalması... Binlerce zararsız canlı bombalamalardan ölüyor.

Haber YorumlarıAlp Gül:

Sybiha haklı söylüyor. Avrupa bu işe el atmalı artık. Amerika tek başına yapamaz bunu. Ukrayna'nın durumu ciddi. Barış için herkes katkı koymalı. Doğru bir çağrı bu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

