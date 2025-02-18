Zelenskiy, Türkiye Ziyaretinin Ardından Ankara'dan Ayrıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı yaklaşık 3 saatlik görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı. Zelenskiy ve beraberindeki heyeti, Ticaret Bakanı Ömer Bolat uğurladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Ankara'dan ayrıldı.
Türkiye'ye dün gelen Zelenskiy ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Ankara'dan hareket etti.
Zelenskiy ve heyetini Ticaret Bakanı Ömer Bolat uğurladı.
Zelenskiy'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 3 saat sürmüştü.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel