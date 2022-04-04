Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin'i ziyaret etti - Haberler

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Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - İsmail Coşkun - Güncel
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- Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin'i ziyaret etti Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus güçlerinin çekildiği Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

- Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin'i ziyaret etti

BUCHA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus güçlerinin çekildiği Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin çekildiği Kiev bölgesindeki Bucha ve Irpin kentlerini ziyaret etti. Bucha'da Rus konvoyunun imha edildiği noktayı ziyaret eden Zelenskiy, beraberindeki askeri konvoyla birlikte vurulan sivil yerleşim bölgelerinden geçerek bölgeden ayrıldı. Zelenskiy, daha sonra beraberindeki askeri konvoyla birlikte Irpin'e geçerek incelemelerde bulundu.

Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin'i ziyaret etti

Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin'i ziyaret etti

Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin'i ziyaret etti

Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin'i ziyaret etti

Zelenskiy Rusların çekildiği Bucha ve Irpin'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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