Ukrayna'dan Rusya'ya İha Saldırısı: 7 Ölü

MOSKOVA, 21 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna, pazartesi günü Rusya'nın çeşitli bölgelerine insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Belgorod Bölge Vali Vekili Alexander Shuvaev, en fazla sivil kaybın yaşandığı Belgorod bölgesinde Ukrayna'ya ait bir İHA'nın otobüse isabet etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bryansk Bölge Vali Vekili Yegor Kovalchuk ise Bryansk'daki İHA saldırısında bir itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kursk Bölge Valisi Alexander Khinshtein de Kursk'ta bir mağazayı hedef alan İHA saldırısında 20 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov ise yaptığı açıklamada, gece boyunca yoğun İHA saldırısına uğrayan Moskova'da aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin pazar akşamından pazartesi sabahına kadar ülkenin farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 381 İHA'yı imha ettiğini bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki İHA saldırıları son aylarda giderek yoğunlaşıyor.

Kaynak: Xinhua