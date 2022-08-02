UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ İSTANBUL AÇIKLARINDA UKRAYNA'nın Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü Razoni isimli gemi İstanbul açıklarına geldi. UKRAYNA'nın Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü Razoni isimli gemi İstanbul açıklarına geldi. Kumköy açıklarına demirleyen gemi, yarın yapılacak denetimlerin ardından Türk boğazlarından geçerek Lübnan'a gitmesi bekleniyor. Türkiye'nin girişimleriyle gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün sabah saatlerinde yola çıktı. Saat 19.00 sıralarında Türk karasularına giren gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Kumköy açıklarına demirleyen geminin, yarın yapılacak denetimlerin ardından Türk boğazlarından geçerek Lübnan'a gitmesi bekleniyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Ukrayna Güncel Haberler

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